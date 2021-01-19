"Не подобається, є суд": у "Слузі народу" відповіли скандальному Тупицькому
Олександр Тупицький не може виконувати обов'язки глави Конституційного Суду України. Це регламентує положення закону про КСУ.
Президент Володимир Зеленський керувався положенням Кримінально-процесуального кодексу. Про це нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Це положення не оскаржене на відповідність Конституції, сам указ не оскаржений на відповідність закону. Якщо цей указ комусь не подобається – є суд, і цей указ у судовому порядку може бути оскаржений,
– заявила Совгиря.
Скандал з Тупицьким: що відомо
- 29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з глави посади КСУ.
- Це сталося після того, як Тупицький проігнорував виклик в Офіс Генпрокурора.
- Тупицький заявив, що його відсторонення повністю блокує роботу КСУ.
- Однак в Офісі Президента вже спростували цю інформацію. КСУ може спокійно функціонувати та ухвалювати важливі рішення без Тупицького.
- 19 січня ДБР вручило Тупицькому повідомлення про підозру. Цього ж дня він написав лист Ірині Венедіктовій з проханням переконати Зеленського змінити своє рішення.
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