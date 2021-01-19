Олександр Тупицький не може виконувати обов'язки глави Конституційного Суду України. Це регламентує положення закону про КСУ.

Президент Володимир Зеленський керувався положенням Кримінально-процесуального кодексу. Про це нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Це положення не оскаржене на відповідність Конституції, сам указ не оскаржений на відповідність закону. Якщо цей указ комусь не подобається – є суд, і цей указ у судовому порядку може бути оскаржений,

– заявила Совгиря.

Скандал з Тупицьким: що відомо

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з глави посади КСУ.

Це сталося після того, як Тупицький проігнорував виклик в Офіс Генпрокурора.

Тупицький заявив, що його відсторонення повністю блокує роботу КСУ.

Однак в Офісі Президента вже спростували цю інформацію. КСУ може спокійно функціонувати та ухвалювати важливі рішення без Тупицького.