Рішення РНБО про запровадження санкцій щодо нових осіб є доволі очікуваним. Однак перед засіданням були сподівання, що їх застосують проти інших посадовців.

Політолог Олег Саакян зазначив, що під час засідання РНБО 26 лютого системно пройшлися по "зрадниках силового блоку, які є посібниками російської агресії". Як він заявив, сумно, що їх почали позбавляти статусів лише тепер.

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За словами Саакяна, наразі питання щодо того, якими будуть подальші кроки РНБО, залишається відкритим. Він заявив, що поки українці бачать доволі м'які, адже нічого жорсткого й сенсаційного не трапилося. Однак, на думку, політолога, потрібно задавати інформаційну динаміку.

Скоріш за все, протягом цього чи наступного тижня ми побачимо ще якісь рішення, які збурять інформаційний простір. Інакше Банкова почне втрачати порядок денний,

– припустив Саакян.

Що буде з судовою реформою в Україні

Політолог заявив, що судова реформа потребує якнайшвидшого реформування. За його словами, ситуація із засудженням одеського активіста Сергія Стерненка нагадала Зеленському про це.

"Зеленський платить за свою невиважену кадрову політику, тому що одразу згадується Олег Татаров, Ірина Венедіктова, та за нереформовану судову систему", – наголосив він.

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Як розповів Саакян, наразі не варто очікувати радикальних рішень й щодо Олександра Тупицького. Він припустив, що його справа "зависне", адже поки що правильного виходу із ситуації немає.