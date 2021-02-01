Я не можу ризикувати здоров'ям наших громадян, – Зеленський про російську вакцину

1 лютого 2021 , 13:25
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Володимир Зеленський пояснив своє ставлення до російської вакцини від коронавірусу. Український лідер заявив, що не готовий ризикувати здоров'ям громадян.

Джерело: Axios

Питання російської вакцини – це ще один прояв інформаційної війни.

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Я не можу ризикувати здоров'ям наших громадян. Не хочу казати якісь неприємні слова, тому що так може бути, що через мої слова терміни постачання вакцин будуть ще довшими,
– наголосив Зеленський.

За словами українського президента, питання не у тому, що на препараті написано Made in Russia, питання у тому, що ніхто не може гарантувати безпечність російської вакцини.

Російська сторона бачить, що європейська вакцина прийде в Україну запізно, тому пропонує свою.

Що відомо про російську вакцину

  • Російська вакцина від коронавірусу "Супутник-V" не пройшла третьої стадії клінічних випробувань за вимогами Євросоюзу.
  • Ефективність та безпечність вакцини станом на лютий 2021 року ще не підтвердили.
  • Близько 60% росіян не готові вакцинуватися "Супутником-V".
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже заявив, що Україна не зареєструє російську вакцину.