Уряд має розробити закон щодо осіб з подвійним громадянством, – Данілов

РНБО на засідання 26 лютого розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Тепер Кабінет Міністрів має розробити відповідний законопроєкт, який врегулює це питання.

Як зауважив Олексій Данілов, уряд має 2 місяці на розробку законопроєкту щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство.

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Секретар РНБО пояснив, що українська влада має точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства.

Якщо людина має бажання бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми маємо знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього,

– заявив Данілов.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який буде все це контролювати. Секретар РНБО також зауважив, що питання подвійного громадянства в Україні пов'язане з певними викликами. У цьому контексті він згадав випадки, коли українські високопосадовці мали громадянство країни-агресора.

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"Питання подвійного громадянства є для нашої держави вкрай важливим. Як ви знаєте, ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство. Але для нашої країни є певні виклики, які пов'язані з тим, що, свого часу, Росія використала цей інструмент", – підсумував Данілов.

Як пояснив секретар РНБО, новий закон стосуватиметься всіх. Мовиться як про людей, які хочуть обіймати держпосади, так і про тих осіб, хто вже перебуває на держслужбі.

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Подвійне громадянство в Україні: головне

Наразі в Україні заборонено подвійне громадянство. Тобто, якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.

Тобто, якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Але позбавити громадянства може лише Президент України. Тобто автоматично при отриманні паспорта іншої держави паспорт України не анульовується.

Подвійні паспорти розповсюджені у населених пунктах на кордоні з Угорщиною, а також на окупованих Росією територіях.