РНБО на засідання 26 лютого розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Тепер Кабінет Міністрів має розробити законопроєкт про подвійне громадянство.

Як зауважив Олексій Данілов, уряд має 2 місяці на розробку законопроєкту щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство.

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Секретар РНБО пояснив, що українська влада має точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства.

Якщо людина має бажання бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми маємо знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього,

– заявив Данілов.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який буде все це контролювати. Секретар РНБО також зауважив, що питання подвійного громадянства в Україні пов'язане з певними викликами. У цьому контексті він згадав випадки, коли українські високопосадовці мали громадянство країни-агресора.

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