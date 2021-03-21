На "Не мовчи" порожня будівля ОП у вихідний не відповіла б, – Подоляк

В Офісі Президента зазначають: ескалація подій ввечері 20 березня була політичною провокацією. Втім усе ж більшість мітингувальників була мирною і просто хотіла висловити свою думку.

Поліція провела всі необхідні дії

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що усі необхідні слідчі дії під будівлею ОП вже провели. Він анонсував, що кримінальні провадження щодо протестів незабаром будуть створені.

Тим часом У "Слузі народу" закликали провести позачергове засідання щодо погрому під ОП

...сьогодні зранку вже поліція виконала всі процесуальні дії, які потрібно було зробити, усе це занотовано, і зараз будуть, я так думаю, конкретні кримінальні провадження, які доведуть, хто, що і як робив,

– сказав він.

Акція була провокацією

Подоляк висловив думку, що вчорашні події під ОП були політичною провокацією, яку створили опоненти. Втім, ця провокація не принесла ті "дивіденди, які організатори нібито хотіли отримати".

При цьому Подоляк переконаний, що 90% учасників акції – люди, які прийшли на мирні протести й хотіли висловити свою позицію.

Хто мав відповідати на "Не мовчи"

Він також запевнив: позиція Президента Володимира Зеленського в тому, що якщо хтось щось хоче сказати – має виходити і говорити. Тому немає причин розганяти людей чи щось їм забороняти.

Радник очільника ОП зазначив, що для нього дивною виглядала ескалація подій, оскільки Президент не може відповідати за всю правоохоронну систему, а також тому, що це був вечір вихідного.

Не можна прийти під порожню будівлю у вихідний день і казати: "Не мовчи", тобто будівля мала відповідати?!

– додав він.

Як виглядає ОП після протестів: дивіться відео

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