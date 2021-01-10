Не люблю революції, – президент Чехії порівняв штурм Капітолія з Майданом
Президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення у Вашингтоні з Майданом в Україні. Водночас він заявив, що негативно ставиться до революційних подій.
Земан додав, що у США відбулось "щось подібне" до подій у Києві. Про це він сказав в інтерв'ю Blesk.
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Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що відбулося в Києві. Тепер у американців це прямо вдома,
– сказав Мілош Земан.
Він також розкритикував Дональда Трампа через його відмову визнавати результати виборів.
"Він (Трамп – 24 канал) кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі 5 осіб, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика", – сказав Земан.
Заворушення у Вашингтоні: що треба знати
- У Конгресі США у Вашингтоні 6 січня мали оголосити офіційні результати виборів президента. Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа.
- Він закликав своїх прихильників прийти з протестом щодо результатів виборів через відмову визнавати свою поразку.
- Зрештою прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія.В будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 5 осіб.
- Переможця виборів вдалося оголосити лише 7 січня – новим президентом США стане Джозеф Байден.
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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