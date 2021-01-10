Президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення у Вашингтоні з Майданом в Україні. Водночас він заявив, що негативно ставиться до революційних подій.

Земан додав, що у США відбулось "щось подібне" до подій у Києві. Про це він сказав в інтерв'ю Blesk.

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Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що відбулося в Києві. Тепер у американців це прямо вдома,

– сказав Мілош Земан.

Він також розкритикував Дональда Трампа через його відмову визнавати результати виборів.

"Він (Трамп – 24 канал) кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі 5 осіб, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика", – сказав Земан.

Заворушення у Вашингтоні: що треба знати

У Конгресі США у Вашингтоні 6 січня мали оголосити офіційні результати виборів президента. Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа.

Він закликав своїх прихильників прийти з протестом щодо результатів виборів через відмову визнавати свою поразку.

Зрештою прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія.В будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 5 осіб.

Переможця виборів вдалося оголосити лише 7 січня – новим президентом США стане Джозеф Байден.



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