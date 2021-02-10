Не факт, що Крим хоче повернутись в Україну, – Овдієнко назвав головні причини

Джерело:24 канал
Якщо завтра Росія погодиться повернути Крим Україні, то взагалі не факт, що сам півострів погодиться повертатися. Якщо просто зараз влаштувати щодо цього незаангажоване опитування, то його результати Україну шокують.
Таку думку в ефірі програми "Pro новини" озвучив ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Він переконаний, що більшість людей на півострові проголосують проти повернення окупованої території Україні.
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"От припустимо – що вже завтра Росія зажадає залагодити з Україною усі конфлікти, але компромісною умовою виведення з Криму своїх військ назве проведення там чесного та прозорого референдуму з питанням до місцевих про подальший політичний устрій півострова. Я так думаю, що нас із вами результати цього референдуму неприємно здивують", – сказав ведучий.
Я так собі думаю, що більшість опитаних зажадають або у складі Росії залишити Крим, або проголосити власну незалежність, зокрема незалежність від України. Причин та пояснень таким відповідям декілька,
– заявив Овдієнко.
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