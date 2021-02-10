Якщо завтра Росія погодиться повернути Крим Україні, то взагалі не факт, що сам півострів погодиться повертатися. Якщо просто зараз влаштувати щодо цього незаангажоване опитування, то його результати Україну шокують.

Таку думку в ефірі програми "Pro новини" озвучив ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Він переконаний, що більшість людей на півострові проголосують проти повернення окупованої території Україні.

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"От припустимо – що вже завтра Росія зажадає залагодити з Україною усі конфлікти, але компромісною умовою виведення з Криму своїх військ назве проведення там чесного та прозорого референдуму з питанням до місцевих про подальший політичний устрій півострова. Я так думаю, що нас із вами результати цього референдуму неприємно здивують", – сказав ведучий.

Я так собі думаю, що більшість опитаних зажадають або у складі Росії залишити Крим, або проголосити власну незалежність, зокрема незалежність від України. Причин та пояснень таким відповідям декілька,

– заявив Овдієнко.

Чому кримчани проти повернення до України

Найочевидніша причина і пояснення таким відповідям – мешканці Криму від України за ці роки відвикли і не бачать собі якихось перспектив від повернення в склад України.

До України негативно ставляться ті мешканці Криму, які ними стали лише незодавго. Ті, яких Москва туди навмисно за ці роки перевезла – адже усі ці роки Москва готувалася до "битви за Крим", тоді як Київ лише фантазував, як усі проблеми з Росією щезнуть, щойно Путін помре.

Окупація українського Криму: як це було

На початку 2014 року Росія перекинула на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Водночас на півострові з'явилося угруповання з російських "казаків".

16 березня Кремль провів так званий референдум на території Криму, який послугував підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані.

Цивілізований світ засуджує окупацію українського Криму та вимагає в Росії повернути його.

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