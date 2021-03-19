Не довіряти Bellingcat ми просто не можемо, – Соляр про справу вагнерівців

В Україні активно обговорюють спецоперацію із затримання вагнерівців, яку розслідує міжнародна мережа Bellingcat. Оскільки ця команда вже займалася декількома гучними справами, українці просто не можуть їй не довіряти.

Журналістка Катерина Соляр у відеоблозі "Підгорає" розповіла, що наразі в Україні є конкретна справа вагнерівців, яку спростовує Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Також є його радник Олексій Арестович, який називає спецоперацію держтаємницею. Водночас є й Bellingcat, яка займалася кількома гучними справами.

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Які саме справи розслідувала Bellingcat

За словами Соляр, мовиться про розслідування справи щодо збиття рейсу MH17 над Донбасом та доведення того, що це зробили терористи з російського "Бука".

Ще одна справа – отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. У Bellingcat покроково деталізували, що вони отруїлись не самі, а з допомогою російських спецагентів. Також їхня команда бралася за розслідування вбивства Павла Шеремета та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Це все свідчить про те, що не довіряти їм ми просто не можемо. Водночас у Bellingcat переконують, що спецоперація з вагнерівцями таки була,

– наголосила Соляр.

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Журналістка також підсумувала, що у справі вагнерівців є багато фактів, які суперечать один одному. Саме тому, на її думку, хтось точно поширює про це дезінформацію.

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