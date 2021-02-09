Не дорахувалися 2 мільярдів: СБУ провела обшуки на Арселлор-Мітал

У понеділок, 8 лютого, СБУ провела обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг". Силовики вже перевірили об'єкти сталеплавильного, агломераційного, коксохімічного виробництв та ознайомилися з документацією комбінату.

Окрім того, Служба безпеки України планує проінспектувати гірничий департамент комбінату. Причиною є нібито ухиляння від сплати податків, а також заниження рентних платіжок. Мовиться про період 2015 – 2019 років.

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Пресслужба металургійного комбінату вже назвала ці звинувачення – необґрунтованими.

Що кажуть в "АрселорМіттал Кривий Ріг"

У 2020 році СБУ вже перевіряла підприємство. Причиною слідчих дій були питання щодо податкових платіжок.

У 2019 році Офіс великих платників податків збільшив податки "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 7,9 мільярда гривень. Найбільше донарахувань комбінат отримав щодо рентної плати за користування надрами.

Металургійний комбінат оскаржив таке податкове рішення у суді. Державна податкова служба України скасувала частину рентної плати.

Окрім того, "АрселорМіттал Кривий Ріг" оскаржує у суді частину нескасованих донарахувань. Станом на лютий 2021 року судовий процес ще триває. Наразі податкові зобов'язання є неузгодженими. Тому підприємство не можна притягнути до відповідальності через нібито ухилення від їхньої сплати.

Суди неодноразово вказували, що об'єкт рентної плати – залізна руда. Цю методику нарахування рентної плати на підприємстві вважають обґрунтованою. Пресслужба заявила, що "аналогічні перевірки нерідко закінчувалися у суді на користь бізнесу і зі значними витратами для держбюджету через компенсації судових витрат на розгляд таких справ".

Позитивні рішення, зокрема, суд ухвалив на користь підприємств Кривого Рогу.

У вівторок, 9 лютого, СБУ планує оглянути кар'єри металургійного комбінату. Окрім того, у процесі перевірки силовики нібито планують взяти зразки сировини.

Що кажуть у СБУ

Рентна плата – це податок, який підприємства сплачують за користування надрами для видобування корисних копалин

За даними Укрінформ, СБУ проводить досудове розслідування у межах кримінального провадження щодо службових осіб металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Наразі СБУ перевіряє інформацію про умисне заниження податків з рентної плати металургійного комбінату. За попередньою версією слідства, через це до держбюджету України не надійшло 2,2 мільярда гривень.