Не дорахувалися 2 мільярдів: СБУ провела обшуки на Арселлор-Мітал

У понеділок, 8 лютого, СБУ провела обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг". Силовики вже перевірили об'єкти сталеплавильного, агломераційного, коксохімічного виробництв та ознайомилися з документацією комбінату.
Окрім того, Служба безпеки України планує проінспектувати гірничий департамент комбінату. Причиною є нібито ухиляння від сплати податків, а також заниження рентних платіжок. Мовиться про період 2015 – 2019 років.
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Пресслужба металургійного комбінату вже назвала ці звинувачення – необґрунтованими.
Що кажуть в "АрселорМіттал Кривий Ріг"
- У 2020 році СБУ вже перевіряла підприємство. Причиною слідчих дій були питання щодо податкових платіжок.
- У 2019 році Офіс великих платників податків збільшив податки "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 7,9 мільярда гривень. Найбільше донарахувань комбінат отримав щодо рентної плати за користування надрами.
- Металургійний комбінат оскаржив таке податкове рішення у суді. Державна податкова служба України скасувала частину рентної плати.
- Окрім того, "АрселорМіттал Кривий Ріг" оскаржує у суді частину нескасованих донарахувань. Станом на лютий 2021 року судовий процес ще триває. Наразі податкові зобов'язання є неузгодженими. Тому підприємство не можна притягнути до відповідальності через нібито ухилення від їхньої сплати.
- Суди неодноразово вказували, що об'єкт рентної плати – залізна руда. Цю методику нарахування рентної плати на підприємстві вважають обґрунтованою. Пресслужба заявила, що "аналогічні перевірки нерідко закінчувалися у суді на користь бізнесу і зі значними витратами для держбюджету через компенсації судових витрат на розгляд таких справ".
- Позитивні рішення, зокрема, суд ухвалив на користь підприємств Кривого Рогу.
Зверніть увагу!
- У вівторок, 9 лютого, СБУ планує оглянути кар'єри металургійного комбінату. Окрім того, у процесі перевірки силовики нібито планують взяти зразки сировини.
Рентна плата – це податок, який підприємства сплачують за користування надрами
для видобування корисних копалин
.
Що кажуть у СБУ
За даними Укрінформ, СБУ проводить досудове розслідування у межах кримінального провадження щодо службових осіб металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Наразі СБУ перевіряє інформацію про умисне заниження податків з рентної плати металургійного комбінату. За попередньою версією слідства, через це до держбюджету України не надійшло 2,2 мільярда гривень.
Зауважте!
"АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільше в Україні підприємство
гірничо-металургійного комплексу
. Працює на базі корпорації "АрселорМіттал".