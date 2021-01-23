У Криму вчителі вимагають від батьків 23 січня звітувати кожні 2 години про те, що їхня дитина перебуває "під наглядом" дорослих. У чатах з батьками вони активно поширюють заклики контролювати дітей і не допустити їхньої участі в мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Відповідні прохання необгрунтовані жодними нормами. У випадку тиску з вимогою надати відповідну інформацію – батьки можуть звернутися за консультаціями до юристів і правозахисників, а також надати розголосу в ЗМІ. Про це інформує пресслужба Кримської правозахисної групи.

До теми На протестах у Москві затримують перших активістів: що відбувається – фото, відео

У повідомленнях вчителів мовиться, що "все це (участь у мітингу – 24 канал) може втягнути дитину в протиправні дії і обернутися вельми плачевною ситуацією".

Будьте максимально уважні, цікавтеся планами своїх дітей і захистіть їх від небезпеки подібних "прогулянок",

– зазначили в одному з повідомлень.

До поширення відповідних закликів долучилися й місцеві проросійські журналісти й громадські активісти. На своїх сторінках вони зауважили, що школярі масово відпрошуються у батьків погуляти або сходити з друзями в кіно тоді, коли призначений мітинг на підтримку Навального.

Ймовірне залучення до відповідальності

Експерти не виключили, що окупаційна влада Росії може після мітингу вдатися до практики залучення до відповідальності батьків тих дітей, які прийдуть на акцію.

Для цього можуть використовувати норми Кодексу Росії про адмінпорушення щодо порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування і статті про організації масового одночасного перебування або пересування громадян в громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку.

Окрім того, з огляду на обмеження через пандемію і фактичну заборону на проведення мирних зібрань, кримчан можуть притягнути до відповідальності й за статтею про невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення.

Зверніть увагу! 23 січня у низці міст Росії проходять протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У Москві, Санкт-Петербузрі та інших російських містах вже затримали сотні людей.

Протести в Росії: що треба знати