Не дійшов 100 метрів до метро, – Сорд про затримання на акції за Стерненка

Ветерану й письменнику Владиславу Стафійчуку (Сорду) суд обрав запобіжний захід, однак адвокати будуть його оскаржувати. Учасник акції протесту в підтримку Сергія Стерненка розповів, як саме поліцейські затримали його.

Затримання відбулося вже після завершення акції в підтримку Стерненка, коли Стафійчук та ще приблизно 6 людей розходилися.

Читайте також Затриманому на Банковій ветерану Сорду обрали запобіжний захід

Як затримали ветерана й письменника Стафійчука

Ми десь метрів 100 не дійшли до метро, коли йшли з акції. Мирно, спокійно, нічого не чіпали. Звідкілясь з'явились поліцейські й посадили в машину,

– розповів Сорд.

За його словами, єдине, що запитали тоді правоохоронці: чому порізані руки. "Після цієї акції порізані руки – символ підтримки політв'язнів", – пояснив Стафійчук.

Водночас адвокат чоловіка додав, що захист оскаржуватиме рішення суду. Адже жодних доказів вини Сорда немає.

Що відомо про акцію протесту на затримання після неї

20 березня біля Офісу Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. Під час протесту люди закидали ОП петардами та запалили фаєри.

Тоді й затримали Сорда, поліція заявила, що йому інкримінують хуліганство .

Що відомо про Сорда

Владислав Стафійчук (Сорд) – ветеран АТО та засновник видавництва "Дім Химер".

Є автором збірки оповідань "Безодня". Книга увійшла до довгого списку премії Книга року ВВС.

Його дружина – українська письменниця Вікторія Гранецька.

На підтримку Сорда українські письменники запустили мережевий флешмоб "Митці своїх не кидають".