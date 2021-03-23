Не дійшов 100 метрів до метро, – Сорд про затримання на акції за Стерненка
Ветерану й письменнику Владиславу Стафійчуку (Сорду) суд обрав запобіжний захід, однак адвокати будуть його оскаржувати. Учасник акції протесту в підтримку Сергія Стерненка розповів, як саме поліцейські затримали його.
Джерело:24 канал
Затримання відбулося вже після завершення акції в підтримку Стерненка, коли Стафійчук та ще приблизно 6 людей розходилися.
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Як затримали ветерана й письменника Стафійчука
Ми десь метрів 100 не дійшли до метро, коли йшли з акції. Мирно, спокійно, нічого не чіпали. Звідкілясь з'явились поліцейські й посадили в машину,
– розповів Сорд.
За його словами, єдине, що запитали тоді правоохоронці: чому порізані руки. "Після цієї акції порізані руки – символ підтримки політв'язнів", – пояснив Стафійчук.
Водночас адвокат чоловіка додав, що захист оскаржуватиме рішення суду. Адже жодних доказів вини Сорда немає.
Що відомо про акцію протесту на затримання після неї
- 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. Під час протесту люди закидали ОП петардами та запалили фаєри.
- Тоді й затримали Сорда, поліція заявила, що йому інкримінують хуліганство.
Що відомо про Сорда
- Владислав Стафійчук (Сорд) – ветеран АТО та засновник видавництва "Дім Химер".
- Є автором збірки оповідань "Безодня". Книга увійшла до довгого списку премії Книга року ВВС.
- Його дружина – українська письменниця Вікторія Гранецька.
- На підтримку Сорда українські письменники запустили мережевий флешмоб "Митці своїх не кидають".
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