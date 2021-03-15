У справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова прийшли на допомогу судді часів Майдану. Зокрема, мовиться про Олену Мєлєшак та Марину Антонюк, які є працівниками Шевченківського суду

Виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба у відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла, що ці судді не продовжили терміни розслідування щодо Татарова. На її думку, ця справа потребує численних слідчих дій та експертиз, а Офіс Президента та Офіс генпрокурора постійно тиснуть та перешкоджають розслідуванню.

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Шиба зазначила, що прокурори Ірини Венедіктової навіть письмово зверталися до Вищого антикорупційного суду, щоб там не здійснювали судовий нагляд за розслідуванням. Як вона розповіла, всі підстави для продовження термінів слідства були, але судді Антонюк та Мєлєшак вирішили інакше.

Усім відома роль Татарова під час Майдану – він публічно виправдовував беркутівців і не бачив у їхніх діях жодних порушень. Через це не дивно, що йому на допомогу прийшли судді Майдану, які завжди готові винести рішення на користь влади,

– заявила Шиба.

Зверніть увагу! У Центрі протидії корупції повідомили, що Олег Татаров вдруге звернувся до Шевченківського райсуду Києва з проханням скасувати підозру.

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Чим ще "відзначилися" судді

За словами Шиби, суддя Антонюк була лояльною й до одного з лідерів проросійського руху Одеси Антона Давидченка. Зокрема, своїм рішенням вона затвердила угоду про визнання винуватості Давиденка, через яку його звільнили від відбування покарання.

Шиба зауважила, що суддя Мєлєшак також "відзначилась" своїми діями під час Майдану. Також у 2020 році вона потрапила у гучний скандал, оскільки незаконно відпустила на волю вбивцю дворічного хлопчика.

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Справа Татарова: коротко