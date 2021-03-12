Не чуєте – побачите: прихильники Стерненка анонсували акцію під ОП
Прихильники Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту під Офісом Президента. Вона відбудеться у суботу, 20 березня.
Джерело:Фейсбук Сергія Стерненка
Гаслом нових протестів обрали сова "Не чуєте – побачите".
Актуально Зламають зуби, ми і не таких перемагали, – Стерненко написав новий лист
20.03, 19:00, Офіс Президента. Не чуєте – побачите. Готуємось,
– мовиться у повідомленні.
Справа Стерненка: останні новини
- 23 лютого активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення.
- Активіст подав апеляцію до суду.
- Хоча Стерненко 5 березня прибув до Приморського суду, слідчий суддя не розглянув клопотання про звільнення активіста. Це пояснили тим, що Стерненко начебто не прийшов до суду.
- 8 березня прихильники Стерненка пікетували дачу президента Зеленського. Акція відбулася під гаслом "Мовчання тримає за ґратами".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter