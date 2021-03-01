Не чорт: Аваков припустив, що є ангелом

Арсен Аваков прокоментував популярну у народі фразу "Аваков – чорт". Політик заявив, що, можливо, є янголом, який "терпить це все".

Глава Міністерства внутрішніх справ поскаржився, що роботу МВС в Україні несправедливо критикують.

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А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема, і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким,

– наголосив Аваков.

Він зізнався, що іноді на поліцейських "наїжджають" та несправедливо критикують. Тоді хтось "закипає" останніми словами.

За словами Авакова, тоді він збирає співробітників і переконує їх, що "хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо". Глава МВС нагадує підлеглим, що вони знають, на яку роботу прийшли, і наразі потрібно просто виконувати свої завдання.

"От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде. Це – мій принцип", – заявив Аваков.