Не чорт: Аваков припустив, що є ангелом

Джерело:"VIP з Наталією Мосейчук" на 1+1
Арсен Аваков прокоментував популярну у народі фразу "Аваков – чорт". Політик заявив, що, можливо, є янголом, який "терпить це все".
Глава Міністерства внутрішніх справ поскаржився, що роботу МВС в Україні несправедливо критикують.
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А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема, і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким,
– наголосив Аваков.
Він зізнався, що іноді на поліцейських "наїжджають" та несправедливо критикують. Тоді хтось "закипає" останніми словами.
За словами Авакова, тоді він збирає співробітників і переконує їх, що "хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо". Глава МВС нагадує підлеглим, що вони знають, на яку роботу прийшли, і наразі потрібно просто виконувати свої завдання.
"От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде. Це – мій принцип", – заявив Аваков.Зверніть увагу! Фраза "Аваков – чорт" вперше пролунала під час протестів проти свавілля поліції у 2019 році. Нещодавно її як гасло використали під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка 24 лютого.