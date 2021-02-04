Практично не було можливості врятувати цих людей, – Степанов про пожежу в лікарні у Запоріжжі

Вогонь у запорізькій інфекційній лікарні поширювався дуже швидко. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, врятувати загиблих пацієнтів та лікарку було практично неможливо. Рятувальники гасили пожежу в надскладних умовах.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відвідав лікарню у Запоріжжі, в якій сталась трагедія.

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Спочатку пролунав вибух

За словами урядовця, найбільш ймовірно, що спочатку в медзакладі пролунав вибух, а вже потім розпочалась пожежа. Полум'я поширювалось блискавично.

При цьому, наголосив Степанов, обладнання у лікарні було досить новим.

Зараз працюють слідчі органи над тим, щоб встановити причину трагедії. З того, що ми почули, попередньо це міг бути вибух: досить швидко поширився вогонь і практично не було можливості врятувати цих людей,

– сказав міністр.

Умови для гасіння були надскладними

Джерело: телеграм ДСНС

За словами заступника голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Олега Мельчуцького, уже о 00:07 4 лютого завершили евакуацію тих, хто перебував на першому поверсі лікарні.

Умови для гасіння загоряння були надскладними, адже не було змоги повністю відключити електропостачання, яке необхідне для повноцінної роботи кисневих масок. Наше завдання зараз – зробити все, аби унеможливити повторення цієї трагедії,

– розповів Мельчуцький.

Коротко про пожежу у запорізькій лікарні

Трагедія трапилась вночі 4 лютого. Вогонь спалахнув у реанімаційному відділенні лікарні.

Загинули троє пацієнтів та 26-річна лікарка.

Ще 8 людей госпіталізували, з них 2 – медпрацівники.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі людей.

Сім'ям загиблих виплатять по 50 тисяч гривень грошової допомоги.