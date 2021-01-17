Не боїться повертатися: літак з Навальним вилетів до Москви
Опозиціонер Олексій Навальний сів на борт літака в аеропорту Берліна. Рейс авіакомпанії "Победа" вилетів до Москви.
Він має здійснити посадку в аеропорту "Внуково" приблизно о 18:30 за київським часом. Про це повідомляє телеканал "Дождь".
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Опозиціонер піднявся на борт разом з дружиною – пасажири літака одразу встали зі своїх місць і почали підходити до нього – звучало багато запитань.
Водночас Навальний заявив, що "не боїться повертатися в Росію". "Що зі мною може поганого трапитися?", – сказав опозиціонер
Також Олексій Навальний у відповідь на питання щодо того, чи будуть нові розслідування сказав: "Звичайно, тому і повертаюся".
Разом з ним в лайнері перебуває приблизно 30 журналістів, сам опозиціонер сидить в 13 ряду. В літаку – багато мікрофонів з логотипами міжнародних ЗМІ. Наразі рейс з Берліна до Москви, за даними сервісу Flightradar – найбільш відстежуваний.
Повернення Навального в Росію: головне
- Після завершення реабілітації в Німеччині через отруєння – опозиціонер Олексій Навальний завив, що повернеться в Росію.
- Проте Федеральна служба виконання покарань оголосила, що планує затримати його одразу після прильоту.
- Напередодні ФСВП звернулася до суду з проханням замінити Навальному умовний термін на реальний. Щоправда, умовний термін за відповідною справою закінчився 30 грудня 2020 року.
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