Опозиціонер Олексій Навальний сів на борт літака в аеропорту Берліна. Рейс авіакомпанії "Победа" вилетів до Москви.

Він має здійснити посадку в аеропорту "Внуково" приблизно о 18:30 за київським часом. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

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Опозиціонер піднявся на борт разом з дружиною – пасажири літака одразу встали зі своїх місць і почали підходити до нього – звучало багато запитань.

Водночас Навальний заявив, що "не боїться повертатися в Росію". "Що зі мною може поганого трапитися?", – сказав опозиціонер

Також Олексій Навальний у відповідь на питання щодо того, чи будуть нові розслідування сказав: "Звичайно, тому і повертаюся".

Разом з ним в лайнері перебуває приблизно 30 журналістів, сам опозиціонер сидить в 13 ряду. В літаку – багато мікрофонів з логотипами міжнародних ЗМІ. Наразі рейс з Берліна до Москви, за даними сервісу Flightradar – найбільш відстежуваний.

Зверніть увагу! Олексія Навального отруїли 20 липня 2020 року, тоді він знепритомнів у літаку та впав у кому.

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