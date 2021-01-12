Президентка Молдови Майя Санду 12 січня 2021 року приїхала в Україну з першим офіційним візитом. Глава України Володимир Зеленський привітав Санду у Києві та заявив, що це початок нових відносин між двома державами.

Що сказав Зеленський На приїзд Санду в Україну Зеленський відреагував на своїй сторінці у твіттері. Читайте також Майя Санду приїхала в Україну: відео зустрічі із Зеленським Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президентка Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським,

– підкреслив президент. Welcome to Kyiv @sandumaiamd. This is the beginning of new relations between & . We are united by common values & positions on the European agenda. We appreciate that the President supports sovereignty & territorial integrity, and is not afraid to call Crimea Ukrainian pic.twitter.com/m3vIJlVEFw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021 Що відомо про візит Санду в Україну О 11 годині ранку в Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Санду та Зеленського.

О 13:00 політики підпишуть українсько-молдовські двосторонні документи.

Після того Санду та Зеленський поспілкуються зі ЗМІ.

Головною метою поїздки Санду є налагодження відносин між Молдовою та Україною .

налагодження відносин між Молдовою та Україною Все тому, що попередній президент Ігор Додон висловлював відверто проросійську позицію.