Не боїться називати Крим українським, – Зеленський про Санду
Президентка Молдови Майя Санду 12 січня 2021 року приїхала в Україну з першим офіційним візитом. Глава України Володимир Зеленський привітав Санду у Києві та заявив, що це початок нових відносин між двома державами.
Що сказав Зеленський
На приїзд Санду в Україну Зеленський відреагував на своїй сторінці у твіттері.
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Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президентка Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським,
– підкреслив президент.
Що відомо про візит Санду в Україну
- О 11 годині ранку в Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Санду та Зеленського.
- О 13:00 політики підпишуть українсько-молдовські двосторонні документи.
- Після того Санду та Зеленський поспілкуються зі ЗМІ.
- Головною метою поїздки Санду є налагодження відносин між Молдовою та Україною.
- Все тому, що попередній президент Ігор Додон висловлював відверто проросійську позицію.
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