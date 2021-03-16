Олексій Арестович заявив, що Україна не піде відвойовувати окуповані території Донбасу силою. За його словами, вирішення конфлікту буде дипломатичним.

Спікер української делегації у ТКГ також вважає, що ймовірність того, що Росія нав'яже повномасштабну війну, близька до нуля. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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Я не бачу перспектив військового рішення, по обидва боки. Буде політико-дипломатичний шлях. Ми не збираємося вбивати наших громадян – ми не росіяни. Ми не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль,

– сказав чиновник.

Росія чинить інформаційний тиск

Країна-агресор застосовує елемент інформаційного тиску на людей по обидві сторони лінії розмежування. Кремль з 2014 року розповідає "про страшну війну, яка ось-ось".

Олексій Арестив наголосив, якщо Росії все ж вдасться нав'язати військове рішення, то Україна змусить ворога пошкодувати про це.

Він нагадав, що останній великий наступ країна-агресор зробила під Мар'їнкою у червні 2015 року, і він "вкрай сумно для них закінчився".

Зверніть увагу! Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Минулої доби, 15 березня, окупанти 10 разів обстріляли позиції українських воїнів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу