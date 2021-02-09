Не відчуваю різниці між "до" і "після", – Балух розповів про свій стан і плани

Джерело:"Радіо Свобода"
Поки що треба зосередитися на реабілітації після побиття та важкої травми голови. Однак потім можна взятися до політичної діяльності. Про це розповів колишній бранець Кремля Володимир Балух.
Він також запевнив, що не збирається називати себе людиною з інвалідністю, а прагне передусім одного – взяти на руки дворічного онука.
До теми Сенцов зустрівся з одужалим Балухом та анонсував платформу політв’язнів: фото
8 вересня 2020 Балуха знайшли побитим у Гідропарку в Києві – із важкою травмою голови. Його прооперували, зараз триває відновлення. Лікарі кажуть, що слід оформляти інвалідність, але Володимир "ще не готовий до цього".
Крім якихось фізичних вад, не відчуваю різниці між "до" і "після". Реабілітовуватися мені ще треба. Але я вже більше думаю про подальше життя, про те, чим мені заробляти. Намагаюся зрозуміти, куди рухатися,
– розповів Балух.
Балух щодня спілкується з рідними, які мешкають у Криму. Його онуку скоро виповниться 2 роки.
А я його ще жодного разу не тримав на руках. Ото буде радість, коли зустрінемося – це буде найпотужніший момент. Живемо в передчутті,
– зізнався Балух.
Варто нагадати Вбивство, підпали, переслідування: як розправлялися з активістами в Україні у 2020 році