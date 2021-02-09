Поки що треба зосередитися на реабілітації після побиття та важкої травми голови. Однак потім можна взятися до політичної діяльності. Про це розповів колишній бранець Кремля Володимир Балух.

Він також запевнив, що не збирається називати себе людиною з інвалідністю, а прагне передусім одного – взяти на руки дворічного онука.

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Що розповів Володимир Балух про свій стан та плани

8 вересня 2020 Балуха знайшли побитим у Гідропарку в Києві – із важкою травмою голови. Його прооперували, зараз триває відновлення. Лікарі кажуть, що слід оформляти інвалідність, але Володимир "ще не готовий до цього".

Крім якихось фізичних вад, не відчуваю різниці між "до" і "після". Реабілітовуватися мені ще треба. Але я вже більше думаю про подальше життя, про те, чим мені заробляти. Намагаюся зрозуміти, куди рухатися,

– розповів Балух.

Одним із важливих напрямків колишній бранець Кремля вважає політику, яка йому "дуже цікава": "Є деякі пропозиції й думки щодо цього, але остаточних рішень поки немає. Потрібен час на реабілітацію, принаймні до літа".

Іншим пріоритетним напрямком, і навіть "моральним обов'язком", є створення платформи визволення політв'язнів. Адже українців у російському полоні ще дуже багато.

Найбільша мрія – взяти на руки онука

Балух щодня спілкується з рідними, які мешкають у Криму. Його онуку скоро виповниться 2 роки.

А я його ще жодного разу не тримав на руках. Ото буде радість, коли зустрінемося – це буде найпотужніший момент. Живемо в передчутті,

– зізнався Балух.

Хто такий Володимир Балух? Це кримчанин, який вивісив на своєму будинку прапор України та табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".



Росіяни схопили його у грудні 2016, а на горищі будинку "знайшли" патрони й кілька тротилових шашок. "Суд" у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії.



7 вересня 2019 Балух повернувся в Україну під час обміну "35 на 35".

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