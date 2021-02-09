Не відчуваю різниці між "до" і "після", – Балух розповів про свій стан і плани
Поки що треба зосередитися на реабілітації після побиття та важкої травми голови. Однак потім можна взятися до політичної діяльності. Про це розповів колишній бранець Кремля Володимир Балух.
Джерело:"Радіо Свобода"
Він також запевнив, що не збирається називати себе людиною з інвалідністю, а прагне передусім одного – взяти на руки дворічного онука.
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Що розповів Володимир Балух про свій стан та плани
8 вересня 2020 Балуха знайшли побитим у Гідропарку в Києві – із важкою травмою голови. Його прооперували, зараз триває відновлення. Лікарі кажуть, що слід оформляти інвалідність, але Володимир "ще не готовий до цього".
Крім якихось фізичних вад, не відчуваю різниці між "до" і "після". Реабілітовуватися мені ще треба. Але я вже більше думаю про подальше життя, про те, чим мені заробляти. Намагаюся зрозуміти, куди рухатися,
– розповів Балух.
- Одним із важливих напрямків колишній бранець Кремля вважає політику, яка йому "дуже цікава": "Є деякі пропозиції й думки щодо цього, але остаточних рішень поки немає. Потрібен час на реабілітацію, принаймні до літа".
- Іншим пріоритетним напрямком, і навіть "моральним обов'язком", є створення платформи визволення політв'язнів. Адже українців у російському полоні ще дуже багато.
Найбільша мрія – взяти на руки онука
Балух щодня спілкується з рідними, які мешкають у Криму. Його онуку скоро виповниться 2 роки.
А я його ще жодного разу не тримав на руках. Ото буде радість, коли зустрінемося – це буде найпотужніший момент. Живемо в передчутті,
– зізнався Балух.
Хто такий Володимир Балух?Це кримчанин, який вивісив на своєму будинку прапор України та табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".
Росіяни схопили його у грудні 2016, а на горищі будинку "знайшли" патрони й кілька тротилових шашок. "Суд" у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії.
7 вересня 2019 Балух повернувся в Україну під час обміну "35 на 35".
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