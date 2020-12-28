Спікер Ради Дмитро Разумков зауважив, що його законопроєкт про вирішення конституційної кризи відрізнявся від ініціативи президента Володимира Зеленського.

Що каже про свій законопроєкт

Позиції у законопроєкті Зеленського відрізнялись. Про це Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Це не був альтернативний законопроєкт, це був інший законопроєкт,

– наголосив Разумков.

Спікер Ради додав, що під його законопроєктом підписалась велика кількість депутатів – 126. За словами Разумкова, законопроєкт був направлений на те, аби відновити повну систему у форматі, в якому вона існувала до рішення Конституційного Суду, а далі виправляти проблеми, що виникли після 27 жовтня.

Голова парламенту зазначив, що такий шлях вирішення кризи не був ідеальним, але він дав би можливість відновити механізм декларування.

Що цьому передувало

Конституційний Суд 27 жовтня скасував деякі положення антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях, а також обмежив повноваження НАЗК.

Для вирішення ситуації Зеленський подав законопроєкт про звільнення всіх суддів КСУ. Натомість Разумков запропонував інший проєкт – про відновлення е-декларування.

До слова, повноваження НАЗК вже відновили.



Скандал навколо КСУ / Інфографіка 24 каналу