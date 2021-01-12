В Україні з 12 січня 2021 року з'явилася в обігу нова пам'ятна монета. Її присвятили Агатангелові Кримському – українському історику та письменнику.

Монету випускатимуть номіналом 2 гривні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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За даними Нацбанку, її виготовлятимуть з нейзильберу. Водночас тираж монети становитиме 35 тисяч.

Зверніть увагу! Національний банк України 4 січня 2021 року почав продаж пам'ятних монет та банкнот. Їх можна придбати онлайн цілодобово та без вихідних. Детальніше про це – читайте тут.

Нова монета матиме масу 12,8 грамів, а її категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед.

Що буде зображено на монеті

У пресслужбі заявили, що на лицевій стороні монети буде малий Державний Герб України. Праворуч від нього зобразять напис "Україна", номінал та рік карбування, а нижче – геометричний декор.



Нова пам'ятна монета НБУ / Фото пресслужби Нацбанку

Водночас на протилежній стороні буде портрет Кримського, а під ним – роки життя та ім'я історика.

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У Нацбанку повідомили, що придбати монету можна буде онлайн та через мережу банків-дистриб'юторів. Однак варто зауважити, що 1 клієнт зможе купити не більше ніж 2 пам'ятні монети.

Довідка. Агатангел Кримський – український історик, письменник та перекладач. Він також є одим із засновників Української академії наук. Кримський відомий як один із найвизначніших світових дослідників Сходу. За деякими даними, історик знав понад 60 мов. Водночас Кримський є автором низки праць з історії та культури арабських країн.