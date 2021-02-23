МВС просить Нацбанк випустити пам'ятну монету із зображенням Василя Сліпака

Джерело:МВС України
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції і звернувся до НБУ. Глава МВС закликав регулятор випустити пам'ятну монету, на якій буде зображення видатного українського оперного співака Василя Сліпака. Герой загинув у 2016 році на Донбасі – від кулі снайпера.
Саме у Франції працював Василь Сліпак: він був солістом у Паризькій національній опері.
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Спільна пам'ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами,
– мовиться у зверненні Авакова до НБУ.