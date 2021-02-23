МВС просить Нацбанк випустити пам'ятну монету із зображенням Василя Сліпака

16:03

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції і звернувся до НБУ. Глава МВС закликав регулятор випустити пам'ятну монету, на якій буде зображення видатного українського оперного співака Василя Сліпака. Герой загинув у 2016 році на Донбасі – від кулі снайпера.