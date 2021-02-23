Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції і звернувся до НБУ. Глава МВС закликав регулятор випустити пам'ятну монету, на якій буде зображення видатного українського оперного співака Василя Сліпака. Герой загинув у 2016 році на Донбасі – від кулі снайпера.

Саме у Франції працював Василь Сліпак: він був солістом у Паризькій національній опері. Читайте також Помер батько Василя Сліпака Спільна пам'ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами,

– мовиться у зверненні Авакова до НБУ. Що відомо про Василя Сліпака Соліст опери у Парижі захищав Україну на Донбасі під позивним "Міф" . Це скорочення від Мефістофеля – персонажа улюбленої опери Сліпака – "Фауст".

. Це скорочення від Мефістофеля – персонажа улюбленої опери Сліпака – "Фауст". Ще до подій на Донбасі Сліпак приїжджав в Україну на Помаранчеву революцію.

Під час Революції Гідності Сліпак координував акції на підтримку України у Франції.

у Франції. Уже з 2015 року оперний співак був на Донбасі. Тричі повертався у зону бойових дій. Отримав поранення.

Сліпак потрапляв у найбільш гарячі точки – Піски та Авдіївку.

У червні 2016 року 41-річний герой загинув від кулі снайпера .

. У 2017 році Василю Сліпаку присвоїли звання Героя України посмертно.