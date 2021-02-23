МВС просить Нацбанк випустити пам'ятну монету із зображенням Василя Сліпака
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції і звернувся до НБУ. Глава МВС закликав регулятор випустити пам'ятну монету, на якій буде зображення видатного українського оперного співака Василя Сліпака. Герой загинув у 2016 році на Донбасі – від кулі снайпера.
Джерело:МВС України
Саме у Франції працював Василь Сліпак: він був солістом у Паризькій національній опері.
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Спільна пам'ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами,
– мовиться у зверненні Авакова до НБУ.
Що відомо про Василя Сліпака
- Соліст опери у Парижі захищав Україну на Донбасі під позивним "Міф". Це скорочення від Мефістофеля – персонажа улюбленої опери Сліпака – "Фауст".
- Ще до подій на Донбасі Сліпак приїжджав в Україну на Помаранчеву революцію.
- Під час Революції Гідності Сліпак координував акції на підтримку України у Франції.
- Уже з 2015 року оперний співак був на Донбасі. Тричі повертався у зону бойових дій. Отримав поранення.
- Сліпак потрапляв у найбільш гарячі точки – Піски та Авдіївку.
- У червні 2016 року 41-річний герой загинув від кулі снайпера.
- У 2017 році Василю Сліпаку присвоїли звання Героя України посмертно.
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