У 2020 році в Україні було відремонтовано рекордну кількість кілометрів доріг. У рамках програми "Велике будівництво" робота велася по всій країні.

При цьому Укравтодор відійшов від принципу ремонту окремих коротких ділянок однієї і тієї ж дороги, а оновлював відразу цілі маршрути.

Про це пише інтернет-видання "Ділова столиця", яке склало перелік 5 найцікавіших фактів про ремонти, що проводяться Укравтодором у 2020 році.

Як зазначається, станом на початок грудня Укравтодор відремонтував і побудував 3 900 км доріг державного значення. План до кінця року – 4 200 км. Ще 2 000 км за рік оновили обласні державні адміністрації. У незалежній Україні це найбільша кількість відремонтованих за рік кілометрів доріг.

Разом з тим ремонт одного кілометра став дешевшим, ніж в попередні роки. Економія склала 4,5 млн на кожному кілометрі. Найбільш ілюстративним прикладом видання називає дорогу М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка. За підрахунками Укравтодору, падіння ціни на цій трасі коливається від 6,5 до більш ніж 10 млн грн на одному кілометрі.

Ще одна особливість 2020 року полягає в тому, що в Україні більше не діє принцип, коли дороги довжиною в 100 км ділилися на маленькі відрізки і ремонтувалися кілька років. З початку року діє маршрутний принцип, коли зроблені дороги складають маршрути, і кожна них робиться в рамках року повністю. Наприклад, в цьому році зроблено 216,5 км дороги Київ – Харків – Довжанський.

Крім того, в 2020 році ремонти доріг проходили по всій країні, а не в окремо взятих регіонах, які вважалися пріоритетними для влади.

Як показали результати соціологічного дослідження КМІС, абсолютна більшість українців – 89,8% – підтримують державні інвестиції в розвиток інфраструктури. На питання про пріоритетні об'єкти 49,2% українців вказали саме дороги.

Нагадаємо, за даними групи незалежних економістів з Ukraine Economic Outlook, позитивний ефект від дорожнього будівництва збережеться 10-15 років. А якщо Україна і далі буде дотримуватися стратегії розвитку транспортної інфраструктури, то це дозволить підвищити довгострокову економічну віддачу від будівництва.