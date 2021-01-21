Харківський будинок престарілих, де 21 січня трапилася пожежа, працював без документів. За даними поліції, власник пансіонату володіє ще одним будинком для літніх людей, який теж не зареєстрований.

Наразі правоохоронці встановлять, чи володів власник пансіонату іншими будівлями, які могли бути переобладнані на будинки літніх людей. Про це на засіданні уряду розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, пише 24 канал.

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У іншому незареєстрованому будинку престарілих перебуває 24 літні людини.

На цей будинок теж не має відповідних документів. Як тільки ми встановимо цього громадянина, його затримають. Поліція перевіряє всі адреси,

– сказав Клименко.

Зауважимо, за даними ЗМІ, власником пансіонату є Акопян Славік Цолакович. Йому, мовляв, належать ще 3 будинки престарілих у Харкові.

Вони нібито розташовані за такими адресами:

►Метробудівський провулок, 25 – будинок для літніх людей "Турбота";

►вулиця Добродецького, 2;

►вулиця Переяславська, 13. У мережі пишуть, що там розташований приватний будинок для престарілих "Оберіг".

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