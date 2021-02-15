Викликали Томенка і Симоненка: НАЗК має претензії до керівників 9 партій

15 лютого 2021 , 16:33

Джерело:

НАЗК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції чекають на 9 керівників партій та 3 керівників фондів для надання пояснень. Їх чекатимуть протягом поточного тижня з 15 по 19 лютого 2021 року.

У НАЗК планують з'ясувати чи відбувалися порушення законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" цими людьми. Їх завчасно запросили офіційним листом НАЗК.

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До списку потенційних порушників порядку подання фінансової звітності внесли 9 керівників політичних партій:

  • Микола Томенко ("Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна");
  • Петро Симоненко ("Комуністична партія України");
  • Віктор Ларченко ("Народні ініціативи Олександра Фельдмана");
  • Олександр Касянюк ("Опозиційний блок");
  • Геннадій Лагута ("Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!");
  • Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");
  • Катерина Одарченко ("Національна платформа");
  • Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");
  • Євген Герасименко ("Ліва опозиція").

Та 3 розпорядників виборчих фондів, до яких є питання щодо порядку подання фінансової звітності:

  • Михайло Пригода;
  • Василь Присяжний;
  • Василь Скляренко.

Що вже з'ясувало НАЗК

Минулого тижня НАЗК встановило порушення у фінансових звітах "Радикальної партії Олега Ляшка", "Довіряй ділам" та "Сили людей". У списках їхніх внескодавців були люди, чиї доходи точно не дозволили б робити такі витрати. Припускають, що це свідчить про намагання приховати інформацію про справжні джерела фінансування партій.

Зверніть увагу! В січні 2021 року НАЗК припинило фінансування партії "Голос", а фракція заявила про тиск і подала до суду.

Як фінансуються політичні партії