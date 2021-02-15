Викликали Томенка і Симоненка: НАЗК має претензії до керівників 9 партій

У Національному агентстві з питань запобігання корупції чекають на 9 керівників партій та 3 керівників фондів для надання пояснень. Їх чекатимуть протягом поточного тижня з 15 по 19 лютого 2021 року.

У НАЗК планують з'ясувати чи відбувалися порушення законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" цими людьми. Їх завчасно запросили офіційним листом НАЗК.

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До списку потенційних порушників порядку подання фінансової звітності внесли 9 керівників політичних партій:

Микола Томенко ("Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна");

Петро Симоненко ("Комуністична партія України");

Віктор Ларченко ("Народні ініціативи Олександра Фельдмана");

Олександр Касянюк ("Опозиційний блок");

Геннадій Лагута ("Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!");

Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");

Катерина Одарченко ("Національна платформа");

Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");

Євген Герасименко ("Ліва опозиція").

Та 3 розпорядників виборчих фондів, до яких є питання щодо порядку подання фінансової звітності:

Михайло Пригода;

Василь Присяжний;

Василь Скляренко.

Що вже з'ясувало НАЗК

Минулого тижня НАЗК встановило порушення у фінансових звітах "Радикальної партії Олега Ляшка", "Довіряй ділам" та "Сили людей". У списках їхніх внескодавців були люди, чиї доходи точно не дозволили б робити такі витрати. Припускають, що це свідчить про намагання приховати інформацію про справжні джерела фінансування партій.

Як фінансуються політичні партії

У жовтні 2015 року Верховна Рада затвердила закон про фінансування політичних партій з держбюджету. Згідно з ним з 1 липня 2016 року ввели держфінансування партій пропорційно рівню їх підтримки на виборах.

Право на фінансування отримали партії, які подолали 5% бар'єр на парламентських виборах 2014 року та пройшли до Верховної Ради.

У 2020 хотіли запровадити оновлення про фінансування партій від 2% голосів виборців, але пізніше Рада повернула базовий 5% бар'єр.