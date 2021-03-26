Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков знову склав адміністративний протокол щодо ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Причиною стало те, що суддя скасував засідання КСУ, на якому мали розглядати його проступок.

За словами Новікова, Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник через надсилання до Суду звернення Державного бюро розслідувань про вчинення ним проступку. Ексголова КСУ скасував розпорядження про засідання, на якому й мали розглянути це звернення.

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У чому суть порушення Тупицького

У НАЗК повідомили, що до Конституційного Суду 9 березня надійшло звернення від працівника ДБР. У ньому мовилося про вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку, а також про грубе й систематичне нехтування обов'язками.

Після цього заступник голови КСУ Сергій Головатий скликав спеціальне пленарне засідання, щоб розглянути звернення ДБР.

Однак Тупицький незаконно скасував розпорядження Головатого та скликав засідання КСУ на іншу дату.

Маючи реальний конфлікт інтересів, Олександр Тупицький не повідомив про нього КСУ,

– заявили в НАЗК.

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Варто зауважити, що це вже 3 адмінпротокол, який склали на Тупицького. Засідання суду з розгляду 2 попередніх протоколів мало відбутися 26 березня. Втім, Тупицький не прийшов на засідання, тому у суді не змогли розглянути справу.

Відсторонення Тупицького: коротко

Ексглаву Конституційного Суду Олександра Тупицького підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі ДБР повідомили йому про підозру.

Тупицького відсторонили від виконання посадових обов'язків до 28 березня. Однак за даними журналістів "Схем", на нього й досі розподіляють справи. Таких випадків було щонайменше 3.

Охорона не пустила Тупицького на спеціальне засідання Конституційного Суду, яке він скликав на 17 березня.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу