НАЗК виявило порушення у фінансуванні партій Ляшка та Кернеса

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення у фінансуванні "Радикальної партії Олега Ляшка", партій "Довіряй ділам" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова, а також "Сили людей" Ігоря Смешка.

У звітах усіх 3 партій знайшли факти здійснення внесків на їхні рахунки від людей, сума доходу яких за останні 3 роки не дала б їм можливості робити такі витрати. Тому це може свідчити про намагання приховати інформацію про справжні джерела фінансування партій.

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Що з'ясувало НАЗК

Під час перевірки звіту "Радикальної партії Ляшка" за ІІІ квартал 2020 року виявили 5 порушень порядку надання внеску на підтримку партії.

Зокрема, 5 людей, з якими уклали договори як з фізичними особами-підприємцями про закупівлю робіт, товарів чи послуг за державні гроші, згодом здійснили внески на користь партії на загальну суму 755 тисяч гривень.

Водночас кожен із внескодавців уклав такі договори на загальну суму, яка перевищує встановлене законодавством обмеження у 105,1 тисячі гривень. Інформацію про договори можна знайти в електронній системі ProZorro.

У НАЗК пояснили, що за порушення обмежень відповідальність нестимуть саме внескодавці.

Схожі порушення виявили також у фінансуванні партій "Довіряй ділам" і "Сила людей".

Матеріали за статтею про порушення порядку фінансування політичної партії вже передали до поліції.

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Головою політичної партії "Довіряй ділам" був загиблий міський голова Харкова Геннадій Кернес, співголовою – мер Одеси Геннадій Труханов. Політичну силу "Сила людей" очолює Ігор Смешко.