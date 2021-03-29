Порушення фінзвітності: НАЗК має претензії до керівників 8 партій та ексзаступника міністра

Джерело:НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 8 керівників партій і колишнього заступника міністра для надання пояснень. На них чекають протягом поточного тижня з 29 березня до 2 квітня 2021 року.
У НАЗК планують з'ясувати чи відбувалися порушення законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" цими людьми. Їх завчасно запросили офіційним листом НАЗК.
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Щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:
Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності: