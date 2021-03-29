Порушення фінзвітності: НАЗК має претензії до керівників 8 партій та ексзаступника міністра

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 8 керівників партій і колишнього заступника міністра для надання пояснень. На них чекають протягом поточного тижня з 29 березня до 2 квітня 2021 року.

У НАЗК планують з'ясувати чи відбувалися порушення законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" цими людьми. Їх завчасно запросили офіційним листом НАЗК.

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Кого запросили до НАЗК

Щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:

Олег Бриндак ("Довіряй ділам");

Тетяна Чечетова-Терашвілі ("Блок Кернеса – Успішний Харків!");

Андрій Балога ("Команда Андрія Балоги");

Олександр Касянюк ("Опозиційний блок");

Лідія Шевченко ("Нова Демократія");

Сергій Двірко ("Важливий кожен");

Валерій Сергачов ("Київська Русь");

Валентин Зубов ("Народно-трудовий союз України").

Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності:

Колишній заступник Міністра культури молоді та спорту України Олексій Сівірін запрошується з 29 до 30 березня;

Колишній заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Олексій Лисюк запрошується з 30 до 31 березня.

Як фінансуються політичні партії