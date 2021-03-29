Порушення фінзвітності: НАЗК має претензії до керівників 8 партій та ексзаступника міністра
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 8 керівників партій і колишнього заступника міністра для надання пояснень. На них чекають протягом поточного тижня з 29 березня до 2 квітня 2021 року.
Джерело:НАЗК
У НАЗК планують з'ясувати чи відбувалися порушення законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" цими людьми. Їх завчасно запросили офіційним листом НАЗК.
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Кого запросили до НАЗК
Щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:
- Олег Бриндак ("Довіряй ділам");
- Тетяна Чечетова-Терашвілі ("Блок Кернеса – Успішний Харків!");
- Андрій Балога ("Команда Андрія Балоги");
- Олександр Касянюк ("Опозиційний блок");
- Лідія Шевченко ("Нова Демократія");
- Сергій Двірко ("Важливий кожен");
- Валерій Сергачов ("Київська Русь");
- Валентин Зубов ("Народно-трудовий союз України").
Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності:
- Колишній заступник Міністра культури молоді та спорту України Олексій Сівірін запрошується з 29 до 30 березня;
- Колишній заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Олексій Лисюк запрошується з 30 до 31 березня.
Як фінансуються політичні партії
- У жовтні 2015 року Верховна Рада затвердила закон про фінансування політичних партій з держбюджету. Згідно з ним з 1 липня 2016 року ввели держфінансування партій пропорційно рівню їх підтримки на виборах.
- Право на фінансування отримали партії, які подолали 5% бар'єр на парламентських виборах 2014 року та пройшли до Верховної Ради.
- У 2020 хотіли запровадити оновлення про фінансування партій від 2% голосів виборців, але пізніше Рада повернула базовий 5% бар'єр.
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