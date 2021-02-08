НАЗК викликало до пояснень керівників партій і розпорядників виборчих фондів: деталі

8 лютого 2021 , 19:52
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Джерело:

фейсбук НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції запросило до себе 18 осіб. Серед них є і керівники українських політичних партій. Усі мають надати пояснення щодо можливих порушень, пов'язаних із декларуванням.

Мовиться про можливі порушення вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

До речі Не задекларував ділянку в Криму: у НАЗК склали 2 протоколи на Тупицького

Кого до себе запросило НАЗК

Щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності (керівники політичних парій)

  • Дмитро Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль");
  • Олександр Кравченко ("Київська Русь – Україна");
  • Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "Єднання");
  • Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");
  • Валерія Солод ("Україна – Вперед!");
  • Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");
  • Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");
  • Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");
  • Олександр Янчук ("Нова політика").

Через встановлені ознаки декларування недостовірних відомостей (суддя та чиновники)

  • Михайло Гультай (суддя Конституційного Суду України у відставці);
  • Тетяна Єгорова-Луценко (перший заступник голови Харківської ОДА);
  • Джемма Куценко (начальник Юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби в Київській області);
  • Любомир Багрій (начальник управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА).

Усіх їх запрошують на 10 лютого.

Щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності (розпорядники виборчих фондів)

  • Володимир Гурман (Виборчий фонд кандидата у депутати Хмельницької обласної ради Володимира);
  • Наталія Крупиця (Виборчий фонд кандидата на посаду сільського голови Наталії Крупиці);
  • Олександр Сердюк (Виборчий фонд кандидата на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);
  • Юлія Савченко (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Юлії Савченко);
  • Геннадій Дашко (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Геннадія Дашка).

У НАЗК зауважили, що до публічного оприлюднення інформації цих осіб запросили з допомогою офіційного листа.

Зверніть увагу! Перелік осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується у розділі їхнього сайту під назвою "Моніторинг діяльності Національного агентства".