НАЗК викликало до пояснень керівників партій і розпорядників виборчих фондів: деталі
Національне агентство із запобігання корупції запросило до себе 18 осіб. Серед них є і керівники українських політичних партій. Усі мають надати пояснення щодо можливих порушень, пов'язаних із декларуванням.
Джерело:фейсбук НАЗК
Мовиться про можливі порушення вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".
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Кого до себе запросило НАЗК
Щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності (керівники політичних парій)
- Дмитро Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль");
- Олександр Кравченко ("Київська Русь – Україна");
- Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "Єднання");
- Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");
- Валерія Солод ("Україна – Вперед!");
- Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");
- Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");
- Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");
- Олександр Янчук ("Нова політика").
Через встановлені ознаки декларування недостовірних відомостей (суддя та чиновники)
- Михайло Гультай (суддя Конституційного Суду України у відставці);
- Тетяна Єгорова-Луценко (перший заступник голови Харківської ОДА);
- Джемма Куценко (начальник Юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби в Київській області);
- Любомир Багрій (начальник управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА).
Усіх їх запрошують на 10 лютого.
Щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності (розпорядники виборчих фондів)
- Володимир Гурман (Виборчий фонд кандидата у депутати Хмельницької обласної ради Володимира);
- Наталія Крупиця (Виборчий фонд кандидата на посаду сільського голови Наталії Крупиці);
- Олександр Сердюк (Виборчий фонд кандидата на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);
- Юлія Савченко (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Юлії Савченко);
- Геннадій Дашко (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Геннадія Дашка).
У НАЗК зауважили, що до публічного оприлюднення інформації цих осіб запросили з допомогою офіційного листа.
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