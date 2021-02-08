Національне агентство із запобігання корупції запросило до себе 18 осіб. Серед них є і керівники українських політичних партій. Усі мають надати пояснення щодо можливих порушень, пов'язаних із декларуванням.

Мовиться про можливі порушення вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

До речі Не задекларував ділянку в Криму: у НАЗК склали 2 протоколи на Тупицького

Кого до себе запросило НАЗК

Щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності (керівники політичних парій)

Дмитро Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль");

Олександр Кравченко ("Київська Русь – Україна");

Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "Єднання");

Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");

Валерія Солод ("Україна – Вперед!");

Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");

Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");

Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");

Олександр Янчук ("Нова політика").

Через встановлені ознаки декларування недостовірних відомостей (суддя та чиновники)

Михайло Гультай (суддя Конституційного Суду України у відставці);

Тетяна Єгорова-Луценко (перший заступник голови Харківської ОДА);

Джемма Куценко (начальник Юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби в Київській області);

Любомир Багрій (начальник управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА).

Усіх їх запрошують на 10 лютого.

Щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності (розпорядники виборчих фондів)

Володимир Гурман (Виборчий фонд кандидата у депутати Хмельницької обласної ради Володимира);

Наталія Крупиця (Виборчий фонд кандидата на посаду сільського голови Наталії Крупиці);

Олександр Сердюк (Виборчий фонд кандидата на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);

Юлія Савченко (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Юлії Савченко);

Геннадій Дашко (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Геннадія Дашка).

У НАЗК зауважили, що до публічного оприлюднення інформації цих осіб запросили з допомогою офіційного листа.