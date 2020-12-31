НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій: що змінилося
Національне агентство з питань запобігання корупції 31 грудня відновило роботу реєстру декларацій. У сервісі були збої через модернізацію.
Реєстр декларацій вже працює після вдосконалення
Реєстр електронних декларацій уже доступний для всіх користувачів. Про це повідомили у телеграмі НАЗК.
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31 грудня агентство відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
– йдеться у повідомленні.
Однак НАЗК звертає увагу на те, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів все ще триває.
Людям, які не знайшли в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК, радять не хвилюватися. "Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом", – наголошують в агентстві.
Завдяки модернізації НАЗК зробило Реєстр декларацій зручнішим для користувачів.
Що саме оновили
- Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб'єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами.
- Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.
- Зручніша робота з електронним підписом. У випадку використання декларантом декількох е-підписів не потрібно проводити процедуру зміни електронного підпису у реєстрі декларацій.
- Тепер також можна подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті в електронній формі. Раніше потрібно було подавати їх тільки в паперовій формі.
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