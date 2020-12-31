Національне агентство з питань запобігання корупції 31 грудня відновило роботу реєстру декларацій. У сервісі були збої через модернізацію.

Реєстр декларацій вже працює після вдосконалення

Реєстр електронних декларацій уже доступний для всіх користувачів. Про це повідомили у телеграмі НАЗК.

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31 грудня агентство відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

– йдеться у повідомленні.

Однак НАЗК звертає увагу на те, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів все ще триває.

Людям, які не знайшли в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК, радять не хвилюватися. "Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом", – наголошують в агентстві.

Завдяки модернізації НАЗК зробило Реєстр декларацій зручнішим для користувачів.

Що саме оновили

Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають . Суб'єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами.

. Суб'єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами. Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.

з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету. Зручніша робота з електронним підписом . У випадку використання декларантом декількох е-підписів не потрібно проводити процедуру зміни електронного підпису у реєстрі декларацій.

. У випадку використання декларантом декількох е-підписів не потрібно проводити процедуру зміни електронного підпису у реєстрі декларацій. Тепер також можна подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті в електронній формі. Раніше потрібно було подавати їх тільки в паперовій формі.

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Зверніть увагу! Конституційний Суд 27 жовтня 2020 року скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве декларування. Це призвело до часткового просідання антикорупційної реформи в Україні. Згодом Верховна Рада відновила відповідальність за брехню в деклараціях, але новий закон не передбачає ув'язнення за таке порушення. Більше про ситуацію з е-декларуванням читайте за посиланням.