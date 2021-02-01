Скасування е-декларацій: НАЗК склало протоколи на суддів Конституційного суду

Національне агентство із запобігання корупції склало протоколи на суддів Конституційного суду. Мовиться про Ігоря Сліденка, Володимира Мойсика та Ірину Завгородню.
Джерело: "Українська правда"
Суддів підозрюють у конфлікті інтересів під час скасування низки антикорупційних статей. Зокрема, мовиться про повноваження НАЗК з перевірки декларацій та покарання за недостовірні відомості в них.
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Щодо Ірини Завгородньої винесли ще один протокол – за недекларування авто чоловіка. Відомо, що термін притягнення судді до відповідальності спливе вже в середині лютого.
Згідно з процедурою, тепер голова НАЗК має направити протоколи до Конституційного Суду на ознайомлення. Суддям надається тиждень, щоб підготувати власну позицію, і лише після цього документи можна буде передавати до суду.