Скасування е-декларацій: НАЗК склало протоколи на суддів Конституційного суду
Національне агентство із запобігання корупції склало протоколи на суддів Конституційного суду. Мовиться про Ігоря Сліденка, Володимира Мойсика та Ірину Завгородню.
Джерело: "Українська правда"
У чому підозрюють суддів КСУ
Суддів підозрюють у конфлікті інтересів під час скасування низки антикорупційних статей. Зокрема, мовиться про повноваження НАЗК з перевірки декларацій та покарання за недостовірні відомості в них.
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Щодо Ірини Завгородньої винесли ще один протокол – за недекларування авто чоловіка. Відомо, що термін притягнення судді до відповідальності спливе вже в середині лютого.
Згідно з процедурою, тепер голова НАЗК має направити протоколи до Конституційного Суду на ознайомлення. Суддям надається тиждень, щоб підготувати власну позицію, і лише після цього документи можна буде передавати до суду.
Що відомо про скасування е-декларування КСУ
- 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування чиновників державного або місцевого рівня.
- Таке рішення судді схвалили за позовом 47 депутатів Верховної Ради, зокрема від партії "Опозиційна платформа – За життя" та "За майбутнє".
Що не так з деклараціями суддів
- НАЗК виявило, що в декларації судді Ірина Завгородня є неправдиві дані в розмірі 615,3 тисячі гривень.
- Ігор Сліденко та Володимир Мойсик несвоєчасно повідомили про суттєві зміни в майновому стані.
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