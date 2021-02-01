Національне агентство із запобігання корупції склало протоколи на суддів Конституційного суду. Мовиться про Ігоря Сліденка, Володимира Мойсика та Ірину Завгородню.

Джерело: "Українська правда"

У чому підозрюють суддів КСУ

Суддів підозрюють у конфлікті інтересів під час скасування низки антикорупційних статей. Зокрема, мовиться про повноваження НАЗК з перевірки декларацій та покарання за недостовірні відомості в них.

До теми Тупицький просить Раду розглянути питання про "блокування" роботи КСУ

Щодо Ірини Завгородньої винесли ще один протокол – за недекларування авто чоловіка. Відомо, що термін притягнення судді до відповідальності спливе вже в середині лютого.

Згідно з процедурою, тепер голова НАЗК має направити протоколи до Конституційного Суду на ознайомлення. Суддям надається тиждень, щоб підготувати власну позицію, і лише після цього документи можна буде передавати до суду.

Що відомо про скасування е-декларування КСУ

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування чиновників державного або місцевого рівня .

. Таке рішення судді схвалили за позовом 47 депутатів Верховної Ради, зокрема від партії "Опозиційна платформа – За життя" та "За майбутнє".

Що не так з деклараціями суддів