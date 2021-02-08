Не задекларував ділянку в Криму: у НАЗК склали 2 протоколи на Тупицького

Глава НАЗК Олександр Новіков склав 2 адмінпротоколи на відстороненого голову КСУ Олександра Тупицького. Суддя не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку отримав за законодавством держави-окупанта.

У Державному земельному кадастрі України інформації про ці землі немає. Водночас у кадастрі Росії записано, що з 19 липня 2018 року Тупицький є власником вказаної земельної ділянки.

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Адмінпротоколи НАЗК на Тупицького

Перший протокол стосується недостовірної інформації в декларації.

Другий – конфлікту інтересів, 27 жовтня 2020 року Тупицький проголосував за рішення, яким визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

У НАЗК зазначають, що ще 1 жовтня 2020 року попросили Тупицького пояснити, чому він не задекларував свою ділянку в Криму.

Натомість 27 жовтня 2020 року суддя проголосував за рішення, у якому зокрема визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

Отже, він усвідомлював, що стосовно нього НАЗК може скласти протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 27 жовтня 2020 року Олександр Тупицький узяв участь у розгляді Рішення КСУ № 13-р/2020, яким право НАЗК складати адмінпротоколи визнано неконституційним. Отже, Олександр Тупицький голосував за прийняття рішення в тій редакції, що задовольняла його приватний інтерес,

– додали в НАЗК.

З 31 грудня 2020 скласти протокол щодо таких адміністративних правопорушень, якщо їх вчинив суддя, можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.

Варто також зазначити, що президент Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади. Суддя декілька разів намагався потрапити на роботу, але його не пропускають до КСУ.

Що відомо про скасування е-декларування КСУ

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування чиновників державного або місцевого рівня.

Таке рішення судді схвалили за позовом 47 депутатів Верховної Ради, зокрема від партії "Опозиційна платформа – За життя" та "За майбутнє".



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