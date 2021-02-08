Не задекларував ділянку в Криму: у НАЗК склали 2 протоколи на Тупицького
Глава НАЗК Олександр Новіков склав 2 адмінпротоколи на відстороненого голову КСУ Олександра Тупицького. Суддя не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку отримав за законодавством держави-окупанта.
Джерело:НАЗК
У Державному земельному кадастрі України інформації про ці землі немає. Водночас у кадастрі Росії записано, що з 19 липня 2018 року Тупицький є власником вказаної земельної ділянки.
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Адмінпротоколи НАЗК на Тупицького
- Перший протокол стосується недостовірної інформації в декларації.
- Другий – конфлікту інтересів, 27 жовтня 2020 року Тупицький проголосував за рішення, яким визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.
У НАЗК зазначають, що ще 1 жовтня 2020 року попросили Тупицького пояснити, чому він не задекларував свою ділянку в Криму.
Натомість 27 жовтня 2020 року суддя проголосував за рішення, у якому зокрема визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.
Отже, він усвідомлював, що стосовно нього НАЗК може скласти протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 27 жовтня 2020 року Олександр Тупицький узяв участь у розгляді Рішення КСУ № 13-р/2020, яким право НАЗК складати адмінпротоколи визнано неконституційним. Отже, Олександр Тупицький голосував за прийняття рішення в тій редакції, що задовольняла його приватний інтерес,
– додали в НАЗК.
Варто також зазначити, що президент Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади. Суддя декілька разів намагався потрапити на роботу, але його не пропускають до КСУ.
Що відомо про скасування е-декларування КСУ
- 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування чиновників державного або місцевого рівня.
- Таке рішення судді схвалили за позовом 47 депутатів Верховної Ради, зокрема від партії "Опозиційна платформа – За життя" та "За майбутнє".
Головне про конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу
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