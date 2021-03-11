НАЗК склало 6 протоколів на Тупицького та ще трьох суддів КСУ

11 березня 2021 , 16:39
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Джерело:

Укрінформ

Нацагентство з питань запобігання корупції склало 6 протоколів на 4 суддів Конституційного суду. Серед них – скандальний Тупицький.

Протоколи стосуються вчинення суддями адмінпорушень. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

До теми НАЗК має виплатити 7 мільйонів гривень ексвласнику серверів Реєстру декларацій, – рішення суду

Хто із суддів КСУ провинився

  • суддя Мойсик;
  • суддя Сліденко;
  • суддя Завгородня;
  • суддя Тупицький.
Зверніть увагу! Голова НАЗК направив до суду 2 протоколи про адміністративне правопорушення щодо судді КСУ Олександра Тупицького.

Перезавантаження Конституційного суду

У березні 2021 року голова офісу Президента заявив, що незабаром розпочнеться повне перезавантаження КСУ. Першим кроком буде зміна його керівника.

Що цьому передувало

  • Наприкінці жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Таке рішення розкритикували і українське суспільство, і міжнародні партнери.
  • Офіс генерального прокурора 28 грудня 2020 року надіслав поштою повідомлення про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому в підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
  • 29 грудня Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня. Але суддя продовжує отримувати зарплату.

Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу