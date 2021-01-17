Національне агентство з питань запобігання корупції розробило мапу антикорупційних уповноважених. До них можна звернутися за допомогою для заповнення щорічної декларації.

Зокрема це стосується публічних службовців. Таку інформацію повідомило НАЗК на своїй фейсбук-сторінці.

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Мапа уповноважених

"Аби ви змогли швидко знайти контакти уповноваженого вашої організації, НАЗК розробило спеціальну "Мапу уповноважених", яка доступна на нашому сайті, – повідомили в агентстві.

Зазначимо! Сайт, де можна знайти "Мапу уповноважених" є тут.

У відомстві відзначили, що уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції є незамінними помічниками під час декларування.

Вони нададуть консультативну допомогу в заповненні декларацій, а також спостерігають, щоби службовці установи вчасно їх подали,

– мовиться у повідомленні.

Як отримати додаткову інформацію

Додаткову інформацію можна отримати:

у розділі "База знань" на вебсайті НАЗК;

за телефоном Контакт-центру НАЗК +380442000694.

Де шукати дані для заповнення

Раніше у НАЗК повідомили, що майже всі необхідні дані для заповнення декларацій можна отримати з електронних реєстрів за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

До яких ресурсів можна отримати доступ через інтернет читайте за посиланням.

Нагадаємо, що кампанія декларування 2021 року триває до 31 березня.