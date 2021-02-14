Впишіть свою половинку в декларацію: НАЗК радить романтичний подарунок на Валентина

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує українцям романтичний подарунок до Дня всіх закоханих. Чиновникам радять вказати другу половинку у своїй декларації.

Однак у НАЗУ радять перевірити, чи кохані справді належать до членів сім'ї суб'єкта декларування.

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Хто є членами сім'ї суб'єкта декларування

Подружжя: особа, яка перебуває в шлюбі з декларантом (чоловік або дружина) станом на останній день звітного періоду, незалежно від спільного проживання.

особа, яка перебуває в шлюбі з декларантом (чоловік або дружина) станом на останній день звітного періоду, незалежно від спільного проживання. Люди, які станом на останній день звітного періоду або протягом щонайменше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації: спільно проживали, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування.

Зокрема, це стосується людей, які спільно проживали із декларантом, але не перебували в шлюбі. Тобто навіть якщо ви ще не одружені, то потрібно зазначити таку людину у декларації.

Діти – до досягнення ними повноліття, незалежно від їхнього спільного проживання із суб'єктом декларування впродовж звітного періоду.

Якщо відсутня хоча б одна ознака із вказаних вище, то такі люди не вважаються членами сім'ї декларанта. Це стосується тих, хто разом орендує житло, проживає в одній квартирі, кімнаті в гуртожитку, готелі тощо.