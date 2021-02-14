Впишіть свою половинку в декларацію: НАЗК радить романтичний подарунок на Валентина

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує українцям романтичний подарунок до Дня всіх закоханих. Чиновникам радять вказати другу половинку у своїй декларації.
Однак у НАЗУ радять перевірити, чи кохані справді належать до членів сім'ї суб'єкта декларування.
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Хто є членами сім'ї суб'єкта декларування
- Подружжя: особа, яка перебуває в шлюбі з декларантом (чоловік або дружина) станом на останній день звітного періоду, незалежно від спільного проживання.
- Люди, які станом на останній день звітного періоду або протягом щонайменше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації: спільно проживали, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування.
Зокрема, це стосується людей, які спільно проживали із декларантом, але не перебували в шлюбі. Тобто навіть якщо ви ще не одружені, то потрібно зазначити таку людину у декларації.
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- Діти – до досягнення ними повноліття, незалежно від їхнього спільного проживання із суб'єктом декларування впродовж звітного періоду.
Якщо відсутня хоча б одна ознака із вказаних вище, то такі люди не вважаються членами сім'ї декларанта. Це стосується тих, хто разом орендує житло, проживає в одній квартирі, кімнаті в гуртожитку, готелі тощо.