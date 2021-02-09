Комітет виборців України проаналізував фінансові звіти політичних партій за 2-ий квартал 2020 року. У КВУ виявили цікаві показники щодо співвідношення кількості працівників до площі партійного офісу.

Так, відповідно до звітів, один працівник партійного офісу "Слуги народу" працює на площі розміром понад 200 квадратних метрів.

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Всього в центральному апараті президентської політсили працюють 8 осіб, при цьому орендують приміщення в конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві. Площа приміщення – 1 828 квадратних метрів.

В центральному апараті ОПЗЖ лише 3 працівники

Показники "Опозиційної платформи – За життя" – ще більше насторожують. У центральному апараті партії працюють лише троє осіб. А офіс для них винайняли чималий – 2 тисячі 32 квадратних метрів. Це становить 677 "квадратів" на одного працівника.

Яка ситуація в інших політсилах:

"Голос" – 38 офісних працівників, площа офісу – 437 квадратів,

"Батьківщина" – 92 працівники, офіс – 1 177 квадратних метрів,

"Європейська Солідарність" – 41 працівник, площа офісу – 2 164 квадратних метрів.

Офіційні дані про порожні партійні офіси можуть свідчити лише про одне – тіньовий характер фінансування політичної партії та зарплати в конвертах. Такі величезні офіси не можуть обходитися без охорони, секретарів, оргвідділу, комп'ютерних фахівців тощо. За найскромнішими підрахунками в офісі має працювати щонайменше 30 – 40 осіб,

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У КВУ закликають звернути увагу на це дослідження Національне агентство з питань запобігання корупції.