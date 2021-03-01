НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"

Національне агенство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування президентської партії "Слуга народу". Все через те, що НАЗК виявило порушення у звітах партії.

Мовиться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Загалом порушниками виявилися аж 11 українських партій. Серед них опинилася і президентська партія "Слуга народу".

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Через порушення НАЗК направило до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій:

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі";

ВО "Свобода";

"Слуга народу";

"Блок Вілкула "Українська перспектива";

"Важливий кожен";

"ВАРТА";

"Соціал-патріотична асамблея слов'ян";

"Нова демократія";

"Громадська сила";

"Команда Андрія Балоги";

"Конгрес українських націоналістів".

Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" слідчі виявили порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку політичної партії.

Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах таких політичних партій:

"Конгрес українських націоналістів";

"Блок Вілкула "Українська перспектива";

"Слуга народу".

Саме через це голова НАЗК Олександр Новіков своїм рішенням зупинив державне фінансування партії "Слуга народу".

Що про це каже закон

Законодавство передбачає, що якщо звіт партії оформили з грубими порушення або внесли у нього неправдиві дані, НАЗК може зупинити державне фінансування партії. Відновити його можуть, коли політсила усуне неточності.