НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"

1 березня 2021 , 14:33
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Джерело:

НАЗК

Національне агенство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування президентської партії "Слуга народу". Все через те, що НАЗК виявило порушення у звітах партії.

Мовиться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Загалом порушниками виявилися аж 11 українських партій. Серед них опинилася і президентська партія "Слуга народу".

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Через порушення НАЗК направило до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій:

  • "Рух нових сил Михайла Саакашвілі";
  • ВО "Свобода";
  • "Слуга народу";
  • "Блок Вілкула "Українська перспектива";
  • "Важливий кожен";
  • "ВАРТА";
  • "Соціал-патріотична асамблея слов'ян";
  • "Нова демократія";
  • "Громадська сила";
  • "Команда Андрія Балоги";
  • "Конгрес українських націоналістів".

Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" слідчі виявили порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку політичної партії.

Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах таких політичних партій:

  • "Конгрес українських націоналістів";
  • "Блок Вілкула "Українська перспектива";
  • "Слуга народу".

Саме через це голова НАЗК Олександр Новіков своїм рішенням зупинив державне фінансування партії "Слуга народу".

Що про це каже закон

Законодавство передбачає, що якщо звіт партії оформили з грубими порушення або внесли у нього неправдиві дані, НАЗК може зупинити державне фінансування партії. Відновити його можуть, коли політсила усуне неточності.