НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"

Джерело:НАЗК
Національне агенство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування президентської партії "Слуга народу". Все через те, що НАЗК виявило порушення у звітах партії.
Мовиться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Загалом порушниками виявилися аж 11 українських партій. Серед них опинилася і президентська партія "Слуга народу".
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Через порушення НАЗК направило до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій:
Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" слідчі виявили порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку політичної партії.
Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах таких політичних партій:
Саме через це голова НАЗК Олександр Новіков своїм рішенням зупинив державне фінансування партії "Слуга народу".
Законодавство передбачає, що якщо звіт партії оформили з грубими порушення або внесли у нього неправдиві дані, НАЗК може зупинити державне фінансування партії. Відновити його можуть, коли політсила усуне неточності.