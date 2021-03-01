НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"
Національне агенство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування президентської партії "Слуга народу". Все через те, що НАЗК виявило порушення у звітах партії.
Джерело:НАЗК
Мовиться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Загалом порушниками виявилися аж 11 українських партій. Серед них опинилася і президентська партія "Слуга народу".
До теми НАЗК залишило партію "Голос" без фінансування: у політсилі звернулися до суду
Через порушення НАЗК направило до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій:
- "Рух нових сил Михайла Саакашвілі";
- ВО "Свобода";
- "Слуга народу";
- "Блок Вілкула "Українська перспектива";
- "Важливий кожен";
- "ВАРТА";
- "Соціал-патріотична асамблея слов'ян";
- "Нова демократія";
- "Громадська сила";
- "Команда Андрія Балоги";
- "Конгрес українських націоналістів".
Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" слідчі виявили порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку політичної партії.
Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах таких політичних партій:
- "Конгрес українських націоналістів";
- "Блок Вілкула "Українська перспектива";
- "Слуга народу".
Саме через це голова НАЗК Олександр Новіков своїм рішенням зупинив державне фінансування партії "Слуга народу".
Що про це каже закон
Законодавство передбачає, що якщо звіт партії оформили з грубими порушення або внесли у нього неправдиві дані, НАЗК може зупинити державне фінансування партії. Відновити його можуть, коли політсила усуне неточності.
Поділитися новиною