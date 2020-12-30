Набув чинності закон про відновлення НАЗК: про які зміни в майновому стані слід повідомляти
30 грудня в Україні набув чинності закон, відповідно до якого відновлюється інституційний механізм запобігання корупції. У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що передбачає цей документ.
Відновлення інституційного механізму запобігання корупції: пояснення НАЗК
Як підкреслили в агенстві, закон, зокрема, відновлює обов'язок подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів. Про це НАЗК повідомило у фейсбуці.
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Ці 10 днів відраховуються з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрати на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.
- На 1 січня 2020 року 50 прожиткових мінімумів дорівнювали 105,1 тисяч гривень.
- А 1 січня 2021 року становитимуть 113,5 тисяч гривень.
Водночас у НАЗК звернули увагу, що слід подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які виникли з 30 грудня 2020 року. Тобто від дня набрання чинності закону.
НАЗК встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року. Про зміни у майновому стані, які виникли до цієї дати, повідомляти не потрібно,
– зазначив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.
Хто має подавати декларацію про доходи
- Перші керівники держави. Тобто, президент України, очільник ОПУ та його заступники.
- депутати місцевих рад;
- посадові особи місцевого самоврядування. Наприклад, міські, сільські та селищні голови та їхні заступники;
- державні службовці категорії «В». Наприклад, спеціалісти, провідні та головні спеціалісти в органах виконавчої влади;
- військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових формувань;
- поліцейські; особи рядового чи начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;
- посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів;
- керівники закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня;
- президент, перший віцепрезидент, віцепрезиденти та головні учені секретарі НАНУ та національних галузевих академій наук, керівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.
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Що передбачає закон про віднровлення повноважень НАЗК
- Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв'язку зі скандальним рішенням КСУ від 27 жовтня, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції.
- Закон також встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. В Офісі Президента зазначили, що такий підхід дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.
- Закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
- Крім того, встановлені особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя суддів, а також забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні правопорушення.
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