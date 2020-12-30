30 грудня в Україні набув чинності закон, відповідно до якого відновлюється інституційний механізм запобігання корупції. У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що передбачає цей документ.

Відновлення інституційного механізму запобігання корупції: пояснення НАЗК

Як підкреслили в агенстві, закон, зокрема, відновлює обов'язок подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів. Про це НАЗК повідомило у фейсбуці.

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Ці 10 днів відраховуються з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрати на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

На 1 січня 2020 року 50 прожиткових мінімумів дорівнювали 105,1 тисяч гривень.

А 1 січня 2021 року становитимуть 113,5 тисяч гривень.

Водночас у НАЗК звернули увагу, що слід подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які виникли з 30 грудня 2020 року. Тобто від дня набрання чинності закону.

НАЗК встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року. Про зміни у майновому стані, які виникли до цієї дати, повідомляти не потрібно,

– зазначив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

Хто має подавати декларацію про доходи

Перші керівники держави. Тобто, президент України, очільник ОПУ та його заступники.

депутати місцевих рад;

посадові особи місцевого самоврядування. Наприклад, міські, сільські та селищні голови та їхні заступники;

державні службовці категорії «В». Наприклад, спеціалісти, провідні та головні спеціалісти в органах виконавчої влади;

військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових формувань;

поліцейські; особи рядового чи начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;

посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів;

керівники закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня;

президент, перший віцепрезидент, віцепрезиденти та головні учені секретарі НАНУ та національних галузевих академій наук, керівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.

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Що передбачає закон про віднровлення повноважень НАЗК

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв'язку зі скандальним рішенням КСУ від 27 жовтня, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції.

Закон також встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. В Офісі Президента зазначили, що такий підхід дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, встановлені особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя суддів, а також забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Зверніть увагу! Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве декларування 27 жовтня. Це призвело до часткового знищення антикорупційної реформи в Україні. Через це Венеціанська комісія рекомендувала нашій державі змінити законодавство. Детальніше про наслідки від рішення КСУ – читайте тут.



Головне про рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу