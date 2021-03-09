НАЗК перевірить 88 декларацій чиновників

Джерело:НАЗК
НАЗК розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим порядком. Серед тих, кого перевірять, є міністри, їх заступники, депутати, судді, прокурори та інші.
Деяких декларацій ще немає в реєстрі, однак, за словами голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, згодом їх обов'язково перевірять.
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Ми вирішили не чекати кінця кампанії декларування та почали повні перевірки, як тільки були закінчені всі необхідні процедури,
– заявив Новіков.
Зауважимо, з 88 анонсованих перевірок 46 відбудуться у порядку черги, а 42 – за зверненнями.Зверніть увагу! У жовтні 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве декларування. Через це їхні декларації перестали перевіряти. Однак у грудні президент Володимир Зеленський підписав указ про розблокування роботи НАЗК.