Порушували фінзвітність: НАЗК направило до суду протоколи щодо 10 керівників партій

Джерело:НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції протягом минулого тижня склало та направило до суду 11 адмінпротоколів. З них 10 – щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів.
У зв'язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників 6 партій.
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Ще 4 адміністративні протоколи були складені стосовно розпорядників та внескодавців виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.
Також направлено до суду адмінпротокол стосовно начальника управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації Любомира Багрія.
Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, перевірку якої НАЗК провело у 2020 році.
Після визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України дії всіх осіб, які вказали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів у деклараціях за 2018, 2019 роки, перекваліфіковано на адміністративні правопорушення за статтею 172-6 КУпАП.